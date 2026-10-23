Santa Casa promove curso gratuito de preparação para gestantes em novembro

A Santa Casa de Itapeva realizará, nos dias 4, 11, 18 e 25 de novembro, um curso gratuito de preparação para gestantes. A iniciativa é aberta a todas as gestantes e mulheres que desejam se preparar para a chegada de um bebê.

Os encontros serão realizados às quartas-feiras, a partir das 17h, no Auditório da Santa Casa, com entrada pela portaria 4, no segundo andar, localizado na Rua Mário Prandini, 849, Centro.

A programação inclui apresentação da maternidade, cuidados durante a gestação, orientações sobre nutrição e sinais de trabalho de parto, importância da atividade física, cuidados iniciais com o recém-nascido e orientações sobre amamentação, incluindo atividades práticas.

Não é necessário realizar inscrição prévia. As participantes também têm direito a levar um acompanhante.

O curso tem como objetivo oferecer informações e orientações para ajudar as futuras mães a vivenciar a gestação, o parto e os primeiros cuidados com o bebê com mais segurança.