Projeto propõe campanha de conscientização sobre maternidade e apoio às gestantes em Itapeva

O vereador Júlio Ataíde (PL) apresentou o Projeto de Lei nº 0142/2026, que propõe a criação de uma campanha municipal de informação e conscientização sobre a proteção da vida, o acolhimento da gestante e a rede de apoio à maternidade em Itapeva.

A proposta prevê a realização anual de ações educativas para divulgar os direitos das gestantes, das mulheres no pós-parto e dos recém-nascidos, além de informar a população sobre os serviços públicos de saúde, assistência social e atendimento psicológico disponíveis no município.

Entre os temas previstos estão a importância do pré-natal, do puerpério, da amamentação, do planejamento familiar e da paternidade responsável. O projeto também prevê a divulgação de informações sobre acolhimento institucional e entrega voluntária para adoção, conforme as regras estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

De acordo com o texto, a campanha poderá ser desenvolvida por meio de palestras, seminários, oficinas, rodas de conversa, distribuição de materiais informativos e publicações nos canais oficiais da Prefeitura. As atividades também poderão ocorrer em unidades de saúde, escolas, centros comunitários e outros espaços públicos.

A proposta autoriza ainda a realização de parcerias com órgãos públicos, instituições de ensino, universidades, entidades da sociedade civil e organizações públicas ou privadas para viabilizar as ações.

O projeto estabelece que a implementação dependerá da disponibilidade orçamentária e financeira do município, podendo utilizar recursos humanos, materiais e programas já existentes, sem a obrigatoriedade de criação de novos cargos, estruturas administrativas ou despesas permanentes.

Tramitação

O Projeto de Lei nº 0142/2026 está em análise na Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Itapeva, sob relatoria do vereador Dr. Marcelo Poli.

A proposta ainda precisa avançar na tramitação legislativa antes de eventual aprovação e entrada em vigor.