Projeto prevê divulgação de sinal silencioso para mulheres em situação de violência em Itapeva

O vereador Júlio Ataíde (PL) apresentou o Projeto de Lei nº 0141/2026, que propõe a divulgação e o incentivo ao uso do sinal internacional de pedido de ajuda como estratégia de prevenção e combate à violência contra a mulher em Itapeva.

A iniciativa prevê campanhas educativas para ensinar a população a identificar e utilizar o gesto, que permite sinalizar discretamente uma situação de perigo sem a necessidade de comunicação verbal.

O sinal é realizado em três etapas: primeiro, a pessoa mostra a palma da mão aberta, voltada para fora; em seguida, dobra o polegar sobre a palma; por fim, fecha os demais dedos sobre o polegar, formando um punho fechado.

De acordo com o projeto, as campanhas poderão ser promovidas pelo Poder Público Municipal em parceria com instituições sociais, especialmente a Guarda Civil Municipal, por meio da Patrulha Guardiã Maria da Penha.

A proposta também prevê ações para informar a população sobre os canais de denúncia e os recursos disponíveis para mulheres em situação de violência doméstica. O texto estabelece ainda a possibilidade de inclusão do tema em atividades de capacitação e conscientização de instituições de ensino, saúde e assistência social.

Caso seja aprovado, o projeto prevê que o Poder Executivo regulamente a lei, definindo as formas de execução das ações.

Tramitação

O Projeto de Lei nº 0141/2026 está em análise na Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa da Câmara Municipal de Itapeva, sob relatoria da vereadora Val Santos.

A proposta ainda não foi aprovada e precisa seguir a tramitação legislativa antes de eventual entrada em vigor.