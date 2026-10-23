Itapeva realiza nova ação de vacinação antirrábica nesta sexta-feira (23)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, promove nesta sexta-feira (23) uma nova ação de vacinação antirrábica para cães e gatos. A imunização será realizada das 13h30 às 16h, em frente à Igreja São Francisco, no bairro Jardim Virgínia.

A iniciativa dá continuidade à campanha de vacinação realizada na última sexta-feira (16), no estacionamento da Secretaria Municipal da Saúde. Na ocasião, foram imunizados 33 animais, sendo 22 cães e 11 gatos.

A vacinação tem como objetivo prevenir a raiva, uma doença viral grave que pode afetar animais e seres humanos. A transmissão ocorre principalmente por meio da saliva de animais infectados, especialmente em casos de mordidas, arranhões ou contato com feridas e mucosas.

A imunização de cães e gatos é uma das principais medidas de prevenção da doença e contribui para a proteção da saúde pública.

A Secretaria Municipal da Saúde orienta os tutores a aproveitarem a ação para manter a vacinação dos animais em dia.