Polícia Militar prende homem por violência doméstica em Bom Sucesso de Itararé

Um homem foi preso pela Polícia Militar na quinta-feira (22), após uma ocorrência de violência doméstica em Bom Sucesso de Itararé, na região de Itapeva.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada para atender à ocorrência e, ao chegar ao local, encontrou o indivíduo em comportamento agressivo. O homem fugiu, dando início a um acompanhamento policial.

Após diligências, os policiais localizaram e abordaram o suspeito nos fundos de uma residência.

As partes envolvidas foram conduzidas ao Plantão Policial para as providências cabíveis. O homem permaneceu à disposição da Justiça.