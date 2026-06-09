Equipe Tudo Junto e Misturado conquista 13 troféus na Corrida Mexa-se Xtreme

A Equipe Tudo Junto e Misturado voltou a se destacar nas competições de corrida de rua. Durante a Corrida Mexa-se Xtreme, os atletas conquistaram 13 troféus, reafirmando a força da equipe e levando o nome de Itapeva ao pódio em diversas categorias.

Com muita dedicação, disciplina e espírito esportivo, os corredores encararam os desafios da prova e alcançaram resultados expressivos, demonstrando o alto nível de preparação do grupo. O desempenho coletivo foi marcado por superação, determinação e excelentes colocações ao longo do evento.

A conquista dos 13 troféus reforça o crescimento da equipe no cenário regional e evidencia o trabalho desenvolvido pelos atletas, que seguem representando Itapeva com orgulho em competições por toda a região.

Mais uma vez, a Equipe Tudo Junto e Misturado mostrou que união, esforço e paixão pelo esporte são ingredientes fundamentais para alcançar grandes resultados.