Atleta de Itapeva conquista 3º lugar na 1ª etapa da Copa Jiu-Jitsu Clube de São Paulo

O atleta itapevense Luckas Torres, de 20 anos, conquistou o terceiro lugar na 1ª etapa da Copa Jiu-Jitsu Clube de São Paulo, realizada na Arena Sorocaba. A competição reuniu cerca de 900 inscritos de diversas cidades do estado.
Competindo pela primeira vez na categoria até 82 quilos, que contou com 29 atletas, Luckas enfrentou adversários experientes e garantiu lugar no pódio, representando Itapeva com destaque no cenário estadual.
Aluno da academia Maurinho, o atleta segue construindo sua trajetória no esporte, acumulando experiência em competições de alto nível e consolidando seu nome no jiu-jitsu paulista.