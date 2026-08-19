Grupo de amigos encara desafio de 320 km de bicicleta até Aparecida do Norte

A equipe Igarapé New Holland de MTB, formada por um grupo de amigos e esportistas, encarou um grande desafio sobre duas rodas: um percurso de aproximadamente 320 quilômetros, entre Águas da Prata e Aparecida do Norte.

A aventura foi realizada de bicicleta e reuniu os integrantes em uma experiência marcada por resistência, companheirismo e paixão pelo ciclismo.

O desafio exigiu preparo físico e determinação dos participantes, que percorreram uma longa distância com o objetivo de superar seus próprios limites e viver mais uma experiência no esporte.

Para o grupo, além do desafio esportivo, a jornada também representa a força da amizade e a união entre pessoas que compartilham o mesmo gosto pelo ciclismo e pelas atividades ao ar livre.

A equipe Igarapé New Holland de MTB segue, assim, levando o espírito esportivo para a estrada e mostrando que grandes desafios podem ser enfrentados com união, dedicação e disposição.