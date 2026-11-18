Ex-alunos da primeira turma de Minas e Metalurgia celebram 53 anos de formatura em Itapeva

Os ex-alunos da primeira turma de Minas e Metalurgia de Itapeva comemoram, neste ano, 53 anos de formatura. Para marcar a data, será realizada uma Santa Missa em Ação de Graças, aberta aos amigos, familiares e à comunidade.

A celebração acontece nesta sexta-feira, 20 de novembro, às 19h, na Catedral de Sant’Ana, em Itapeva.

A programação contará com a participação do Coral Mater Dei, sob a regência do maestro Deivid Motta.

O encontro será uma oportunidade de celebrar a trajetória da turma, relembrar histórias e reencontrar amigos, em uma homenagem marcada pela amizade, pelas conquistas e pela saudade.