54º Batalhão de Polícia Militar do Interior intensifica policiamento durante o Carnaval em 17 municípios

Durante o período de Carnaval, o 54º Batalhão de Polícia Militar do Interior (54º BPM/I) reforçou o policiamento nos 17 municípios sob sua área de atuação, com o objetivo de garantir a segurança da população e preservar a ordem pública durante as festividades.

De acordo com informações divulgadas pela corporação, a operação resultou em 43 bloqueios policiais e na instalação de 151 pontos de visibilidade, estratégia utilizada para ampliar a presença ostensiva nas vias públicas. Ao todo, 143 veículos e 102 motocicletas foram vistoriados ao longo das ações.

As medidas integram o planejamento estratégico da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que prevê o reforço do policiamento preventivo em períodos de maior circulação de pessoas. A iniciativa tem como foco ampliar a presença policial, coibir irregularidades e proporcionar maior sensação de segurança à população.

A Polícia Militar informou que seguirá atuando de forma contínua nos municípios da região, reafirmando o compromisso com a proteção da sociedade, a garantia da lei e a promoção da paz.