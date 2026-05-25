Governo de SP conclui etapa do Programa Caminho da Capacitação na região de Itapeva com 820 formandos

O Governo de São Paulo concluiu, neste sábado (23), o 20º ciclo do Caminho da Capacitação com a formatura de 820 alunos da região administrativa de Itapeva. A cerimônia de encerramento do programa do Fundo Social do Estado foi realizada em Campina do Monte Alegre e reuniu participantes dos municípios de Angatuba, Arandu, Bom Sucesso de Itararé, Campina do Monte Alegre, Capão Bonito, Guapiara, Itaí, Nova Campina, Paranapanema, Piraju, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande e Taquarivaí.

“O Caminho da Capacitação é um convite. A gente quer caminhar junto com vocês, e o que for necessário para ajudar, nós faremos, seja com cursos de capacitação, seja dando crédito ou apoio e acesso a emprego. Esses cursos nasceram da nossa crença do potencial de cada um, porque acreditamos que todos têm talento. E acreditamos que vocês vão vencer”, disse o governador Tarcísio de Freitas durante a cerimônia de diplomação dos formandos.

Na sexta-feira (22), outra cerimônia já havia reunido alunos de seis municípios da região de Registro. Ao todo, o ciclo formou 1.179 pessoas em cursos gratuitos de qualificação profissional.

A iniciativa levou capacitação gratuita a moradores de 19 municípios das regiões administrativas de Registro e Itapeva, com formações alinhadas às demandas do mercado de trabalho. Durante o ciclo, os participantes tiveram acesso a cursos nas áreas de gastronomia, beleza e bem-estar, tecnologia, moda, mecânica e manutenção, além de hospitalidade e cuidados com pets.

As aulas foram realizadas em carretas adaptadas como salas de aula móveis, equipadas para atividades práticas e teóricas. O modelo itinerante permite que a qualificação chegue diretamente aos municípios, ampliando o acesso à formação profissional e incentivando a geração de renda em diferentes regiões do estado.

Durante a cerimônia, a primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, destacou o protagonismo dos alunos e o impacto social do programa.

“Vocês são os protagonistas dessa jornada. Vocês são a prova viva de que, quando o poder público e a sociedade caminham juntos, os resultados aparecem e transformam vidas de verdade”, afirmou Cristiane.

(Via Governo de SP)