Criança é resgatada em situação de abandono e maus-tratos em Buri

Uma criança foi resgatada em situação de abandono e maus-tratos nesta quarta-feira (26), durante uma ação conjunta da Polícia Civil e do Conselho Tutelar, em Buri (SP).

Segundo a Polícia, a vítima foi encontrada em condições consideradas degradantes, com sinais de fome, desnutrição e problemas graves de saúde. A criança necessita do uso contínuo de bolsa de colostomia, mas estava sem o equipamento e apresentava ferimentos, inchaço, vermelhidão, secreção e sangramento na região.

O resgate ocorreu durante o cumprimento de um mandado judicial de busca e apreensão. Diante da situação, a criança foi encaminhada emergencialmente à UPA do município. A equipe de enfermagem constatou que os cuidados com a colostomia haviam sido negligenciados por pelo menos 24 horas, aumentando o risco de infecção.

Ainda segundo a Polícia, após receber alimentação e atendimento médico, a criança apresentou melhora e deixou de chorar.

A mãe foi localizada posteriormente no imóvel e conduzida à Delegacia de Polícia de Buri para prestar esclarecimentos. O caso segue sob investigação da Polícia Civil e é acompanhado pelo Conselho Tutelar.

A identidade, a idade e o endereço da vítima não foram divulgados, em respeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

(Com informações do portal Buri Conectado)