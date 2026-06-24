Ação conjunta realiza abordagem social a pessoas em situação de rua em Itapeva

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva realizaram, na noite de segunda-feira (23), uma operação conjunta de abordagem social voltada ao atendimento de pessoas em situação de rua.

A ação teve início por volta das 20h e teve como objetivo oferecer acolhimento, orientação e encaminhamento aos serviços de assistência social disponíveis no município.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura, foram realizadas nove abordagens durante a operação. Destas, sete pessoas aceitaram o atendimento e o acolhimento oferecidos pelas equipes.

Segundo a administração municipal, a iniciativa busca fortalecer as ações de proteção social e apoio à população em situação de vulnerabilidade, por meio da atuação integrada entre os setores de assistência social e segurança pública.