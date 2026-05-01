Sincomerciários da região de Itapeva promove ação solidária no Lar Vicentino com música, cuidados e acolhimento



Iniciativa reuniu parceiros, voluntários e apoiadores para levar alegria, autoestima e momentos de afeto aos idosos da instituição

Em um gesto que uniu solidariedade, cuidado e compromisso social, o Sincomerciários da Região de Itapeva realizou uma ação especial no Lar Vicentino, levando muito mais do que serviços: levou presença, atenção e afeto a quem mais precisa.

A atividade contou com a parceria do Instituto Embelleze, além do apoio fundamental de pessoas físicas que contribuíram financeiramente para tornar o momento possível. A programação incluiu corte de cabelo, manicure, cuidados pessoais, além de música ao vivo com a banda Valores da Terra, que emocionou moradores e voluntários com um repertório acolhedor e cheio de significado. Também teve comidas e bebidas para todos.

Segundo o sindicato, a iniciativa reafirma o papel social da entidade, que vai além da atuação institucional e se estende ao compromisso com a comunidade. “A solidariedade se constrói com atitudes. Quando unimos forças com parceiros e voluntários, conseguimos transformar o dia de muitas pessoas”, destacou o presidente, Marcelo Castro.

(Via Sincomerciários)