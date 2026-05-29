Acelera Empreendedor reúne empresários e fortalece networking em Itapeva

Evento promovido pelo Sebrae-SP destacou inovação, desenvolvimento empresarial e conexão entre empreendedores, com palestra e relatos inspiradores de empresários de sucesso

Empreendedorismo, inovação e fortalecimento de conexões marcaram a noite do ‘Acelera Empreendedor’, realizado na última quarta-feira (21), no Teatro de Bolso Terezinha Silva, em Itapeva. Promovido pelo Sebrae-SP, em parceria com o Sebrae Aqui, Cresol e Advantax, o evento reuniu empresários, profissionais liberais e pessoas interessadas em desenvolver seus negócios por meio de networking, troca de experiências e conteúdos estratégicos.

A programação contou com palestra do consultor de negócios do Sebrae-SP, Alisson Rezende, que abordou os pilares do empreendedorismo e destacou a importância da inovação, planejamento e fortalecimento da mentalidade empreendedora para o crescimento sustentável das empresas.

Segundo Alisson, o objetivo do encontro foi incentivar o protagonismo dos empresários da região e fortalecer o ambiente de negócios local. “O Acelera Empreendedor foi pensado para proporcionar conhecimento, conexão e inspiração. Foi uma oportunidade para que os participantes ampliassem sua visão de mercado, trocassem experiências e tivessem acesso a conhecimentos que podem contribuir diretamente para o crescimento dos seus negócios”, destaca.

Além do conteúdo técnico, o evento abriu espaço para relatos inspiradores de empresários, que compartilharam experiências sobre desafios, crescimento e transformação nos negócios com o apoio do Sebrae-SP.

Para o empresário Fabio Santos, iniciativas como essa aproximam os empreendedores de ferramentas práticas e oportunidades de crescimento. “São várias oficinas, várias formas de agregarmos em nossa empresa e aplicar isso no dia a dia. Já participei do projeto ALI, da Rede de Negócios e do Empretec, que foi muito importante para mim. O Sebrae-SP realmente é parceiro do empreendedor e do empresário”, afirma.

A empreendedora Adriele Gotler ressalta o impacto das capacitações na mudança de mentalidade dos empresários. “O Sebrae-SP é importante em todas as áreas para o empreendedor. Isso vem trazendo muita mudança de mentalidade e, quando mudamos a mentalidade, a gente prospera, sai da caixa e traz inovação”, comenta.

Já o contador Tiago Mattos destaca a importância da orientação especializada para quem deseja empreender de forma estruturada. “Quem sonha em empreender precisa ter conhecimento do segmento e nada melhor do que uma consultoria eficiente. O Sebrae-SP é referência sobre como fazer da forma correta”, disse.

Durante a noite, os participantes também reforçaram a relevância do networking e da troca de experiências promovidos pelo encontro. Para Rosalina Batistella, eventos como o Acelera Empreendedor ampliam horizontes e geram novas oportunidades. “Aqui nós conhecemos novas pessoas, novas oportunidades e sempre encontramos novas estratégias e conhecimentos que agregam valor ao nosso negócio”, destaca.

O empresário Rodrigo Petry enfatizou o impacto social do empreendedorismo e da união entre empresários. “Quando o Sebrae-SP entrega conhecimento, ele gera oportunidades para que mais pessoas realizem sonhos. Isso transforma empresas, colaboradores e famílias. Foi um evento muito enriquecedor e que precisa acontecer mais vezes em Itapeva”, afirma.

O bancário Erick Bini também avaliou positivamente a iniciativa. “O evento reuniu mais de 100 pessoas e trouxe histórias reais de superação e crescimento das empresas da nossa cidade. Foi uma noite muito agregadora e enriquecedora para todos”, conclui.