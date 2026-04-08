‘Acelera Negócios’ tem seu terceiro encontro em Itapeva com foco no fortalecimento empresarial

Iniciativa do Sebrae-SP e da Associação Comercial oferece capacitação prática para ajudar empreendedores a definir posicionamento e impulsionar vendas.

Empreendedores de Itapeva e região terão uma nova oportunidade para impulsionar seus negócios com o projeto ‘Acelera Negócios’, iniciativa do Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial de Itapeva (ACIAI).

O encontro será realizado no dia 9 de abril, às 19h, na sede da Associação Comercial, que está em novo endereço à Rua 13 de Maio, 567, no Centro. A proposta é oferecer aos participantes orientações práticas sobre como definir o posicionamento da empresa e desenvolver estratégias eficientes para alavancar as vendas. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por meio do link https://bit.ly/AceleraNegociosItapeva.

De acordo com a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, a iniciativa busca promover uma mudança de visão nos empresários. “O Acelera Negócios foi pensado para que o empreendedor consiga enxergar sua empresa de forma mais estratégica, identificando oportunidades de crescimento e aplicando ações práticas que gerem melhores resultados”, destaca.

SERVIÇO

‘Acelera Negócios’

Data: 9 de abril

Horário: 19h

Local: Associação Comercial de Itapeva

Endereço: Rua 13 de Maio, 567, Centro – Itapeva

Inscrição: https://bit.ly/AceleraNegociosItapeva