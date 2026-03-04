Sebrae-SP lança ‘Acelera Negócios’ com foco no crescimento de empresas em Itapeva

O Sebrae-SP e a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itapeva (ACIAI) lançaram, no dia 24 de fevereiro, o projeto “Acelera Negócios”, iniciativa voltada ao fortalecimento de empresas locais que desejam crescer de forma estruturada e ampliar a competitividade ao longo de 2026.

O primeiro encontro aconteceu no auditório da ACIAI, em Itapeva, e reuniu empreendedores interessados em aprimorar a gestão, definir metas estratégicas e identificar novas oportunidades de crescimento. A proposta do projeto é oferecer conteúdos práticos, orientação especializada e acompanhamento contínuo para apoiar decisões no ambiente empresarial.

Durante a programação, os participantes refletiram sobre o momento atual de suas empresas, trabalharam na definição de metas SMART e discutiram a importância do planejamento estratégico como ferramenta essencial para o crescimento sustentável. Também foram abordados temas como visão sistêmica do negócio — considerando pessoas, mercado, produtos, serviços e finanças de forma integrada —, além da apresentação do ciclo PDCA e dinâmicas práticas para transformar conhecimento em ação.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Letícia Marques, o projeto foi estruturado para estimular uma mudança de postura na gestão empresarial. “O Acelera Negócios nasce com o propósito de provocar o empresário a desenvolver a visão sistêmica em sua empresa. Isso implica em planejar estrategicamente, organizar processos e tomar decisões baseadas em dados, o que a torna mais competitiva no mercado”, destaca.

A participante Rosalina Batistella avaliou o encontro como transformador. “Foi incrível, como sempre. Gostei muito de todo o conteúdo, mas o que mais me marcou foi aprender a montar metas claras, criar estratégias e organizar um planejamento de forma prática e estruturada. Saí de lá com a mente mais organizada e com direcionamento para aplicar tudo no meu negócio”, afirma.