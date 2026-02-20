Sebrae-SP e Associação Comercial firmam parceria e lançam o projeto ‘Acelera Negócios’ em Itapeva

Iniciativa oferece orientação estratégica e conteúdos práticos para empresas que desejam crescer e aumentar o faturamento em 2026
O Sebrae-SP, em parceria com a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Itapeva (ACIAI), lança o projeto ‘Acelera Negócios’, iniciativa voltada ao fortalecimento de empresas locais, que desejam se preparar para crescer de forma estruturada e aumentar a competitividade em 2026.
O lançamento do projeto será marcado pelo primeiro encontro presencial, que ocorre no dia 24 de fevereiro, às 19h, no auditório da ACIAI, localizado à Rua João Augusto Lico, 103, Centro de Itapeva. O evento é direcionado a empreendedores que buscam aprimorar a gestão, alcançar as metas e objetivos ideais para a empresa crescer e ampliar o faturamento.
As vagas são limitadas e a participação é gratuita, mediante inscrição prévia por meio do link.
Durante o encontro, os participantes terão acesso a conteúdo práticos sobre planejamento empresarial, definição de metas e estratégias inovadoras para o crescimento sustentável. A proposta do Acelera Negócios é oferecer orientação qualificada e apoio contínuo aos empresários da região.
Segundo Letícia Marques, analista de negócios do Sebrae-SP, a iniciativa foi estruturada para apoiar empresas que buscam evolução estratégica. “Queremos que o empresário tenha clareza sobre seus objetivos e saiba como transformar planejamento em resultado. O projeto foi desenvolvido para estimular uma visão mais analítica do negócio, fortalecer o posicionamento da marca e contribuir para decisões mais seguras e assertivas ao longo do ano”, afirma.
SERVIÇO
‘Acelera Negócios’
Data: 24 de fevereiro
Horário: 19h
Local: Associação Comercial de Itapeva
Endereço: Rua João Augusto Lico, 103, Centro – Itapeva
Inscrição: https://bit.ly/AceleraNegocios