Itapevenses aprendem a produzir acessórios para pets em curso oferecido pelo Sebrae-SP

Formação gratuita reuniu técnicas de confecção em tecido, criatividade e orientações de gestão

O mercado pet tem aberto espaço para novos produtos e oportunidades de empreendedorismo, incentivando pessoas que desejam desenvolver habilidades e investir em atividades por conta própria. Em Itapeva, essa possibilidade foi trabalhada durante a capacitação gratuita “Aprenda a desenvolver acessórios para pets em tecido”, promovida pelo Sebrae-SP em parceria com a Prefeitura de Itapeva, Secretaria de Indústria e Comércio e Sebrae Aqui.

Realizado entre os dias 15 e 27 de outubro, o curso combinou conteúdos de gestão com atividades técnicas, realizadas na carreta móvel, proporcionando aos participantes conhecimentos para a criação e a produção de acessórios para animais de estimação, além de orientações para transformar o aprendizado em possibilidade de renda.

Segundo o consultor de negócios do Sebrae-SP, Adriano Souza, a proposta foi mostrar aos participantes como o conhecimento técnico pode se transformar em uma oportunidade de negócio.

“O segmento de produtos para animais de estimação apresenta possibilidades para quem deseja empreender e, com criatividade, planejamento e dedicação, uma habilidade desenvolvida durante o curso pode se transformar em uma alternativa de geração de renda. Queremos que os participantes consigam aplicar o que aprenderam, desenvolvam seus próprios produtos e comecem a enxergar caminhos para comercializá-los”, explica.

Para Maria Roza, a capacitação superou as expectativas, tanto pelo conteúdo apresentado, quanto pela troca de experiências.

“Foi uma experiência muito especial, que superou minhas expectativas. Aprendi bastante, contei com uma professora muito atenciosa e ainda tive a oportunidade de conhecer pessoas e compartilhar experiências. Sempre tive vontade de fazer algo voltado ao mercado pet porque é uma área que vem crescendo e oferece possibilidades para quem deseja trabalhar com produtos para animais. Foi um aprendizado de grande valor para mim, e sou muito grata pela oportunidade”, relata.

Maria de Lourdes Figueiredo, que já participou de outras capacitações em áreas como panificação e confeitaria, também destaca a importância de aprender algo novo e a possibilidade de utilizar os conhecimentos adquiridos para desenvolver produtos próprios.

“Já fiz vários cursos, mas este foi um aprendizado diferente, porque eu tinha muita vontade de aprender a produzir acessórios para pets. Foi maravilhoso participar, aprender novas técnicas e contar com uma professora dedicada, atenciosa e disposta a compartilhar seus conhecimentos. Gostei muito da experiência e quero continuar me aperfeiçoando para começar a fazer meus próprios acessórios e roupinhas para os animais. Vejo essa formação como uma oportunidade de desenvolver uma atividade e, abrir meu próprio negócio”, confessa.