Adolescente sem habilitação se envolve em acidente de trânsito atendido pela GCM

A Guarda Civil Municipal atendeu, na madrugada deste domingo (31), uma ocorrência de acidente de trânsito envolvendo dois veículos.

De acordo com informações apuradas no local, um dos condutores era um adolescente que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Segundo a ocorrência, ele teria utilizado o veículo sem a autorização dos responsáveis e acabou se envolvendo no acidente.

O menor não sofreu ferimentos. Já o outro motorista recebeu atendimento da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e foi encaminhado à Santa Casa para avaliação médica, apresentando ferimentos leves.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Civil, que registrou um Boletim de Ocorrência por ato infracional relacionado à condução de veículo automotor sem habilitação, conforme prevê o Código de Trânsito Brasileiro.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.