GCM presta primeiros atendimentos a vítima de acidente de trânsito no centro

Na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 6h45, uma equipe da Guarda Civil Municipal atendeu uma ocorrência de acidente de trânsito na região central da cidade.

Durante patrulhamento de rotina, os agentes se depararam com uma motocicleta envolvida no acidente. No local, havia duas pessoas, sendo que o condutor estava caído ao solo, consciente, mas relatando dores no peito e no ombro.

Diante da situação, agravada pelas fortes chuvas no momento, a equipe realizou os primeiros atendimentos, garantindo a proteção da vítima e acionando o serviço de resgate.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, ao chegar, deu continuidade ao atendimento, encaminhando a vítima ao hospital para avaliação médica.

A atuação rápida dos agentes contribuiu para assegurar o suporte inicial e a segurança da vítima até a chegada do socorro especializado.