Motorista fica gravemente ferido após perder controle de veículo e invadir canteiro central em Itapeva

Um acidente de trânsito registrado na madrugada desta quinta-feira (18) mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal (GCM), do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Científica em Itapeva.

De acordo com informações da GCM, a ocorrência foi registrada por volta das 3h47 na Avenida Acácio Piedade. Ao chegar ao local, os agentes constataram que um veículo locado havia perdido o controle da direção ao passar por um cruzamento, invadido o canteiro central da avenida e parado sobre uma escadaria existente na via.

O condutor sofreu ferimentos no rosto, enquanto o passageiro relatou dores pelo corpo. Ambos receberam os primeiros atendimentos do SAMU e foram encaminhados ao Pronto-Socorro da Santa Casa de Misericórdia de Itapeva.

A Guarda Civil Municipal preservou a área até a chegada da equipe de perícia técnica. Após a realização dos trabalhos periciais, o veículo foi liberado ao responsável, que providenciou sua remoção por meio de guincho.

Segundo a GCM, durante o atendimento o motorista apresentava sinais compatíveis com embriaguez e foi convidado a realizar o teste do etilômetro, mas recusou o procedimento.

Ainda conforme as informações registradas na ocorrência, durante o atendimento médico foi constatada uma lesão grave em um dos olhos do condutor, tornando necessária sua transferência para um hospital especializado na cidade de Sorocaba.

O caso foi apresentado no Plantão Policial, onde foi registrado boletim de ocorrência para apuração das circunstâncias do acidente.