Grave acidente é registrado entre Itapeva e Nova Campina

Um grave acidente de trânsito foi registrado na tarde desta quarta-feira (10) na Rodovia Luiz José Sguário, que liga os municípios de Itapeva e Nova Campina. A ocorrência envolveu um carro e um caminhão e mobilizou equipes de resgate e segurança.

A Guarda Civil Municipal foi acionada por volta das 13h52 para prestar apoio no local. Durante o atendimento, os agentes realizaram a sinalização da rodovia e auxiliaram na organização do trânsito, garantindo a segurança dos envolvidos e dos demais motoristas que passavam pela via.

De acordo com as informações apuradas, três pessoas ocupavam o automóvel no momento da colisão. Uma das vítimas ficou presa às ferragens e precisou ser resgatada pelas equipes de emergência.

O Corpo de Bombeiros atuou no socorro às vítimas, que foram retiradas do veículo e encaminhadas para atendimento médico. Apesar da gravidade do acidente, não houve registro de vítimas fatais.

A atuação conjunta das forças de segurança é fundamental e permite o atendimento das vítimas e auxiliar na normalização do tráfego durante a ocorrência.