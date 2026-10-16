Motociclista morre após acidente com caminhão de lixo em Paranapanema

Uma motociclista de 45 anos morreu após um acidente envolvendo um caminhão de coleta de lixo na quinta-feira (15), no distrito de Campos de Holambra, em Paranapanema (SP). A vítima foi identificada como Rita de Cássia Gonzaga Soares, professora e coordenadora dos projetos Pombal e Florescer. A Polícia Civil investiga as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, Rita teria perdido o controle da motocicleta ao tentar ultrapassar o caminhão. Ela caiu na pista e acabou sendo atingida por uma das rodas do veículo.

Em depoimento à polícia, o motorista do caminhão afirmou que trafegava em baixa velocidade e que não percebeu a tentativa de ultrapassagem da motociclista devido à movimentação na via. Uma testemunha também relatou que o veículo estava em baixa velocidade.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas a mulher morreu no local. O motorista do caminhão foi encaminhado ao pronto-socorro para receber atendimento médico.

Em nota, a Prefeitura de Paranapanema lamentou a morte e informou que aguarda novas informações das autoridades responsáveis pela investigação para prestar outros esclarecimentos.

A ocorrência foi registrada como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar.

Luto na educação

A morte de Rita também gerou manifestações de pesar pela comunidade escolar. Em homenagem divulgada no Dia dos Professores, os projetos Pombal e Florescer destacaram a dedicação, o compromisso e o carinho da professora e coordenadora, lembrada pelo trabalho realizado com alunos e colegas.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.