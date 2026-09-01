Grave acidente entre caminhão, van escolar e carro deixa duas pessoas mortas em Paranapanema

Um grave acidente envolvendo um caminhão, uma van escolar e um automóvel Ford EcoSport deixou duas pessoas mortas e outras três gravemente feridas no início da noite desta segunda-feira (31), na Rodovia Raposo Tavares, em Paranapanema (SP).

A colisão aconteceu por volta das 18h32, no trecho conhecido como Serra Velha, a pouca distância do Distrito de Campos de Holambra. Segundo informações iniciais, o motorista de uma EcoSport, de Buri, teria tentado realizar uma ultrapassagem em um trecho com terceira faixa, quando, por motivos que ainda serão esclarecidos, atingiu a lateral de uma carreta Iveco Stralis HD 570S.

Com o impacto, a carreta teria perdido o controle e atingido a lateral traseira de uma van Mercedes-Benz Sprinter, que transportava alunos do Ensino Médio para uma escola de Campos de Holambra.

Na van estavam o motorista, uma monitora e quatro estudantes.

Ao todo, dez pessoas estiveram envolvidas na ocorrência. Duas morreram, três ficaram gravemente feridas e outras cinco saíram ilesas.

Entre as vítimas fatais está uma mulher que estava no banco traseiro da EcoSport, que teve a morte constatada ainda no local. No veículo também estavam o motorista, que seria padrasto da vítima, e o marido dela, que ocupava o banco do passageiro.

A outra vítima fatal era um estudante que estava na van escolar.

O acidente provocou a interdição total da Rodovia Raposo Tavares nos dois sentidos. A pista no sentido oeste foi liberada por volta das 21h52, enquanto o bloqueio no sentido leste permanecia devido ao atendimento da ocorrência.

Equipes de emergência e autoridades competentes foram mobilizadas para o atendimento às vítimas e os trabalhos no local.

Prefeitura manifesta solidariedade

A Prefeitura de Paranapanema divulgou uma nota oficial informando que acompanha a ocorrência e presta assistência aos envolvidos e familiares.

O município também manifestou solidariedade aos estudantes, familiares e à comunidade escolar, destacando que novas informações oficiais e devidamente confirmadas serão divulgadas pelos canais oficiais da Prefeitura.

A dinâmica e as circunstâncias do acidente deverão ser investigadas pelas autoridades.

(Vídeo via Buri Conectado / Com informações da página oficial da Prefeitura de Paranapanema e Artesp / Fotos: A Voz do Vale)