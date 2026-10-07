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7 outubro 2026

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Câmeras de segurança registram acidente com sete veículos em Itapeva

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento do acidente envolvendo seis carros e um caminhão, ocorrido na noite desta terça-feira (6), na Rua São Paulo, na Vila Nova, em Itapeva.

O vídeo mostra a sequência de colisões e ajuda a visualizar a dinâmica da ocorrência. As causas, porém, ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

Duas pessoas ficaram feridas. Um idoso precisou ser retirado das ferragens pelo Corpo de Bombeiros e foi encaminhado à Santa Casa com ferimentos moderados. Outra vítima também recebeu atendimento e foi levada ao Pronto-Socorro.

A Polícia Militar e a Polícia Científica estiveram no local para os procedimentos de praxe.

 

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