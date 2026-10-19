Homem ferido em acidente na SP-258 permanece internado em estado grave em Itapeva

A Santa Casa de Misericórdia de Itapeva divulgou, nesta segunda-feira (19), um boletim médico sobre o estado de saúde do homem de 29 anos, que ficou gravemente ferido no acidente registrado no domingo (18), na Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), próximo ao trevo de acesso a Buri.

Segundo o comunicado, o paciente foi admitido na unidade hospitalar no dia 18 de outubro, após um acidente automobilístico, e permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Adulto, em estado grave, sob os cuidados de uma equipe multiprofissional.

A instituição informou que, neste momento, não serão divulgadas informações adicionais sobre diagnóstico, procedimentos, exames ou prognóstico, em respeito ao sigilo médico e à privacidade do paciente.

A divulgação do boletim foi autorizada pelo representante legal do paciente. Novas informações serão divulgadas oficialmente pela Santa Casa caso haja atualizações pertinentes e devidamente autorizadas.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu na tarde de domingo (18), no km 254 da SP-258, em Buri, e envolveu um Fiat Uno e uma caminhonete Dodge Ram.

De acordo com informações da concessionária SPVias, a caminhonete seguia no sentido Itapeva quando colidiu transversalmente com o Uno, que realizava o retorno na rotatória. Com o impacto, o carro capotou.

Quatro ocupantes do Uno morreram, enquanto uma pessoa ficou gravemente ferida. Na caminhonete, duas pessoas sofreram ferimentos leves.

Entre as quatro vítimas fatais estão Natália Rosa e seus três filhos.

Foto: Informe Regional