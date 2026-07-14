Acidente entre caminhões e carro interdita trecho da SP-258 em Taquarivaí

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na manhã desta terça-feira (14), no km 264 da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), entre os municípios de Taquarivaí e Itapeva.
A ocorrência mobilizou equipes de resgate, da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia.
Durante o atendimento, foi necessária a limpeza da pista e a remoção dos veículos, já que parte da carga de um dos caminhões, composta por batatas, ficou espalhada sobre a via.
Segundo as informações disponíveis até o momento, os três ocupantes do carro não se feriram, assim como o motorista de um dos caminhões. O condutor do outro veículo de carga foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico.
As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.
Até o momento, não há previsão para a liberação total do trecho.