Acidente entre caminhões e carro interdita trecho da SP-258 em Taquarivaí

Um acidente envolvendo dois caminhões e um carro foi registrado na manhã desta terça-feira (14), no km 264 da Rodovia Francisco Alves Negrão (SP-258), entre os municípios de Taquarivaí e Itapeva.

A ocorrência mobilizou equipes de resgate, da Polícia Militar Rodoviária e da concessionária responsável pela rodovia.

Durante o atendimento, foi necessária a limpeza da pista e a remoção dos veículos, já que parte da carga de um dos caminhões, composta por batatas, ficou espalhada sobre a via.

Segundo as informações disponíveis até o momento, os três ocupantes do carro não se feriram, assim como o motorista de um dos caminhões. O condutor do outro veículo de carga foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico.

As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades responsáveis.

Até o momento, não há previsão para a liberação total do trecho.

Imagens divulgadas nas redes sociais