Grave acidente na SP-258 deixa um morto e dois feridos

A Rodovia Raposo Tavares ficou interditada durante a madrugada desta quinta-feira, após um grave acidente que causou congestionamento nos dois sentidos, em Paranapanema (SP).

A ocorrência foi registrada na noite de quarta-feira (1º) e resultou na morte de uma pessoa, além de deixar outras duas feridas.

Segundo informações da Artesp, a colisão envolveu duas carretas, um caminhão e um carro, e teria ocorrido durante uma tentativa de ultrapassagem. Com a força do impacto, uma das carretas chegou a pegar fogo.

A perícia técnica foi acionada e irá investigar as causas do acidente.

(Imagens: Divulgação Artesp/ com informações do Farol Notícias)