GCM atende denúncia sobre venda de álcool a menores, realiza operações de trânsito e registra acidente no fim de semana

A Guarda Civil Municipal (GCM) atuou em diferentes frentes entre os dias 17 e 19 de abril, com ações que envolveram averiguação de denúncia, operações de fiscalização de trânsito e atendimento a ocorrência de acidente na região central da cidade.

Na madrugada de sexta-feira (18), a GCM foi acionada para apurar uma denúncia de possível venda clandestina de bebidas alcoólicas, incluindo comercialização para crianças e adolescentes. Após averiguação no local indicado, nenhuma irregularidade foi constatada. O responsável pelo estabelecimento foi orientado quanto à importância de cumprir a legislação vigente e manter a ordem.

Ainda no campo preventivo, equipes da GCM realizaram operações de bloqueio nos dias 17 e 18 de abril, com foco na segurança viária e na fiscalização de veículos. Durante as ações, diversos condutores foram abordados, com o objetivo de coibir infrações e garantir o cumprimento das normas de trânsito.

Em outra frente, na sexta-feira (17), uma operação conjunta entre a GCM, o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e a Polícia Militar reforçou a fiscalização no município. Durante a ação, foram realizados testes de etilômetro e abordagens a veículos, resultando na autuação de nove condutores por irregularidades previstas na legislação.

Já na manhã de domingo (19), por volta das 8h, a GCM atendeu a um acidente de trânsito na área central, onde um veículo colidiu contra um poste. O condutor e outros dois ocupantes sofreram escoriações e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados à Santa Casa Municipal.

Durante a ocorrência, o motorista informou ter ingerido bebida alcoólica e recusou-se a realizar o teste do etilômetro. Também foi constatada irregularidade administrativa relacionada à habilitação. O caso foi apresentado no plantão policial, permanecendo o condutor à disposição da Justiça.

Segundo divulgado, as ações fazem parte do trabalho contínuo das forças de segurança para prevenção de irregularidades, preservação da ordem pública e promoção da segurança no trânsito.