Morador pede atenção do poder público para acúmulo de água no Parque Longa Vida

Um munícipe Itapevense entrou em contato com a redação para solicitar a atenção do poder público em relação a um ponto de acúmulo de água na Rua Benedita Dias Cardoso, ao lado do número 95, no bairro Parque Longa Vida.

Segundo o relato, há duas áreas onde a água fica empoçada, formando uma espécie de pequeno ribeirão. A preocupação é que o local possa favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de causar transtornos aos moradores da região.

A demanda será encaminhada aos setores responsáveis para avaliação, na expectativa de que as providências necessárias possam ser adotadas.