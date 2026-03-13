Mega evento de adoção de animais acontece neste sábado (14)

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente e o Centro de Proteção Animal, promove no dia 14 de março o Mega Evento de Adoção de Animais, uma iniciativa voltada à promoção da guarda responsável e ao incentivo à adoção consciente de cães e gatos.

A ação acontecerá das 13h às 17h, na Praça de Eventos Zico Campolim, reunindo diversos animais resgatados que aguardam a oportunidade de encontrar um novo lar cheio de carinho e cuidado. A proposta do evento é aproximar a população dos animais que precisam de uma família, reforçando a importância de não comprar, mas sim adotar.

Além da oportunidade de adoção, os participantes poderão conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido pelo município e pelas entidades parceiras no resgate, cuidado e proteção dos animais. Como forma de incentivo, haverá brindes especiais para quem realizar a adoção durante o evento.

A iniciativa conta com a parceria de instituições e empresas que atuam na causa animal, fortalecendo o compromisso coletivo com o bem-estar dos animais e com políticas públicas voltadas à proteção animal em Itapeva.

A Prefeitura convida toda a população a participar, conhecer os animais disponíveis para adoção e permitir que um novo amigo faça parte da sua vida.