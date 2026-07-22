Adolescente de Capão Bonito morre após passar mal durante viagem em família ao RS

A Prefeitura de Capão Bonito divulgou nota de pesar pelo falecimento do adolescente Gabriel Felipe Ferreira Lima, de 17 anos.

De acordo com a administração municipal, Gabriel passou mal durante uma viagem em família a um parque aquático na cidade de Gramado (RS), no último domingo (19), e não resistiu.

Em nota, a Prefeitura manifestou solidariedade aos pais, familiares e amigos, destacando o sentimento de consternação pela perda do jovem e desejando força e conforto neste momento de luto.

O sepultamento foi realizado na manhã desta quarta-feira (22), no Cemitério Municipal de Capão Bonito.

Aos familiares e amigos de Gabriel Felipe Ferreira Lima, nossos mais sinceros sentimentos.