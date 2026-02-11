Projeto “Adote um Leitor” será realizado na EM Profª Auta Rolim e atenderá mais de 500 alunos

A Escola Municipal Profª Auta Rolim, em Itapeva, receberá o Projeto “Adote um Leitor”, iniciativa desenvolvida em parceria com o Instituto Vida e voltada ao incentivo à leitura entre estudantes da rede pública.

Segundo informações do Instituto, o projeto oferecerá materiais paradidáticos de qualidade a mais de 500 crianças da unidade escolar. A proposta é estimular o hábito da leitura, ampliar o acesso ao conhecimento e contribuir para a formação pessoal e ética dos alunos.

De acordo com a apresentação institucional do projeto, a iniciativa busca reforçar a influência positiva da literatura no desenvolvimento educacional, especialmente entre crianças em situação de vulnerabilidade, além de incentivar a leitura e reconhecer alunos destaque de escolas públicas.

Em nota, os mediadores do projeto afirmaram: “Seguimos firmes no compromisso de transformar vidas por meio da educação, garantindo oportunidades reais para quem mais precisa. Educar é semear esperança. E hoje, semeamos para mais de 500 pequenos leitores”.

O projeto foi apresentado em reunião com a secretária municipal de Educação e a comissão técnica da pasta, sendo aprovado por unanimidade.

A expectativa é de que a ação fortaleça o vínculo dos estudantes com a leitura e contribua positivamente para o desempenho escolar.