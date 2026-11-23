Polícia Militar prende homem por adulteração de motocicleta e porte de drogas em Itararé

Um homem foi preso pela Polícia Militar neste domingo (22), no Distrito Industrial, em Itararé, suspeito de adulteração de sinal identificador de veículo e porte de drogas.

De acordo com informações da Polícia Militar, durante patrulhamento, os policiais abordaram o condutor de uma motocicleta que apresentava uma placa fora do padrão de identificação.

Na busca pessoal, foram encontradas cinco porções de crack. Já durante a vistoria na motocicleta, a equipe constatou que o chassi estava totalmente suprimido e que o número do motor apresentava sinais de adulteração.

Diante da ocorrência, o homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde permaneceu à disposição da Justiça.

A motocicleta e as cinco porções de crack foram apreendidas.