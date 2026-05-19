Defesa Civil e GCM atendem ocorrência de afundamento de via no Jardim Guanabara

No último domingo (18), por volta das 7h, equipes da Guarda Civil Municipal prestaram apoio à Defesa Civil durante o atendimento de uma ocorrência no bairro Jardim Guanabara.

Segundo informações divulgadas pelos órgãos responsáveis, foram identificados problemas na rede de águas pluviais e esgoto, que, somados às fortes chuvas registradas no município, provocaram o afundamento da via e o desmoronamento de um barranco nas proximidades de uma residência. O imóvel também foi atingido por inundação.

As equipes realizaram o isolamento da área e prestaram o suporte necessário para garantir a segurança dos moradores e das pessoas que transitavam pelo local.

A atuação integrada entre os órgãos municipais busca minimizar riscos e prevenir novos acidentes em situações de emergência.

Em casos de emergência, a população pode acionar:

* Guarda Civil Municipal: 199 ou 153

* Defesa Civil: 199