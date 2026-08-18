Agosto Lilás terá palestra sobre violência contra a mulher na Câmara de Itapeva

A Câmara Municipal de Itapeva recebe, nesta quarta-feira (19), a partir das 19h, uma palestra em alusão ao Agosto Lilás, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher.

Com o tema “Violência contra a Mulher”, o encontro busca ampliar o acesso à informação, incentivar a prevenção e reforçar a importância da denúncia em situações de violência.

A programação contará com a participação de três profissionais da área de segurança pública: Julia Indira, delegada de Polícia do Estado de São Paulo; Aracelli Pereira, inspetora da Guarda Civil Municipal e integrante da Patrulha Guardiã Maria da Penha; e Carla Costa, GCM de 1ª Classe e integrante da Patrulha Guardiã Maria da Penha.

A iniciativa destaca a informação como ferramenta de prevenção e o respeito como parte fundamental do enfrentamento à violência contra a mulher, além de reforçar que a denúncia é um importante instrumento de proteção e busca por justiça.

O evento será realizado na Câmara Municipal de Itapeva, localizada na Avenida Vaticano, nº 1.135, no Jardim Europa. A atividade é promovida pela Procuradoria da Mulher.

Inscrições no link:

https://forms.cloud.microsoft/r/quP96Eiunm