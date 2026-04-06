Homem é detido após agressão no centro de Itapeva

Um homem foi detido na manhã de sábado (4), após se envolver em uma agressão na região central de Itapeva. O caso ocorreu por volta das 10h43, nas proximidades do Paço Municipal.

De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), a equipe realizava patrulhamento preventivo quando foi acionada por um cidadão que relatou ter sido agredido com um soco após se recusar a dar dinheiro a um indivíduo.

Com base nas características informadas, os agentes iniciaram buscas e localizaram o suspeito nas imediações do terminal urbano. No momento da abordagem, ele estaria envolvido em uma briga com outras pessoas.

As partes foram encaminhadas ao plantão policial. A vítima recebeu atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, em seguida, retornou à delegacia para prestar depoimento.

A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa. Após os procedimentos legais, o autor foi liberado mediante assinatura de termo de compromisso.