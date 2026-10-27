Aluno morde orelha de outro durante agressão em escola técnica de Itapeva

Uma notícia envolvendo uma ocorrência de agressão física no interior de uma escola técnica chocou a população de Itapeva na tarde de segunda-feira (26). O caso foi atendido pela Guarda Civil Municipal (GCM) e terminou com a prisão do autor.

De acordo com as informações divulgadas pela GCM, durante a averiguação, foi constatado que a vítima apresentava um ferimento provocado por uma mordida. Também foram encontradas armas brancas em posse do autor, mas, conforme apurado, a lesão não foi causada por esses objetos.

A ocorrência foi encaminhada à autoridade policial, que determinou o registro dos fatos e a prisão do envolvido. Ele permaneceu à disposição da Justiça.