Guarda Municipal atende ocorrência de agressão e ameaça no bairro São Camilo

A Guarda Municipal de Itapeva atendeu, na noite do último sábado (24), uma ocorrência de violência e ameaça no bairro São Camilo.

De acordo com informações da corporação, a equipe realizava patrulhamento pela região por volta das 19h15, quando foi acionada por uma mulher que relatou ter sido agredida pelo próprio irmão após uma discussão envolvendo o desaparecimento de um aparelho celular.

Segundo a vítima, o homem apresentava comportamento agressivo, teria feito ameaças de morte e causado danos em objetos da residência. Ainda conforme o relato, outra familiar também foi agredida durante a confusão. A mulher informou ainda que o autor seria usuário de entorpecentes.

A ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial, onde o caso foi registrado como vias de fato e ameaça.

A Guarda Municipal de Itapeva destacou que segue atuando no atendimento de ocorrências e na proteção da população.