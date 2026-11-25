Homens que agrediram estudante com taco enrolado em arame farpado em Itararé são condenados pela Justiça

Vítima teve traumatismo craniano e parte do corpo paralisada temporariamente após o crime, que aconteceu no dia 1º de janeiro. Três envolvidos foram condenados em diferentes sentenças pela Justiça, enquanto um quarto acusado segue aguardando julgamento.

A Justiça condenou, nesta terça-feira (24), três homens que agrediram um estudante com um taco enrolado em arame farpado em Itararé (SP), no dia 1º de janeiro deste ano. As penas dos envolvidos variam de um a quatro anos de reclusão, cabendo recurso da decisão.

Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), Diogo Ribeiro dos Santos foi condenado a quatro anos, nove meses e 18 dias em regime inicial aberto, enquanto Carlos Eduardo de Almeida Jorge foi sentenciado a quatro anos e oito meses, também em regime aberto.

Pablo Ruivo Barros foi condenado a um ano de reclusão em regime aberto. Todos os envolvidos terão que pagar uma indenização de R$ 20 mil por danos morais à vítima, que sofreu fraturas cranianas e teve parte do corpo paralisada temporariamente devido às agressões.

Ainda conforme o TJ-SP, todos os envolvidos poderão recorrer da sentença em liberdade. Um quarto acusado de ter participado do crime ainda aguarda o julgamento, que está em grau de recurso.

O jovem agredido é filho de um policial militar da cidade e foi levado para a Santa Casa do município, onde passou por exames assim que chegou. À época, ele tinha 22 anos e sofreu traumatismo craniano em decorrência das agressões.

O momento das agressões foi registrado por uma câmera de monitoramento da região. Nas imagens, é possível ver que um dos agressores dá um soco no jovem, que se afasta. Em seguida, a vítima é atingida por uma garrafa e cai no chão. Assista acima.

Um dos suspeitos foi encontrado e preso cerca de dois meses após o crime, na zona rural de Riversul (SP). Ele estava escondido na propriedade rural desde a data do crime e tentou fugir ao perceber a presença dos agentes, mas foi detido.

Segundo a família, o estudante teve parte do corpo paralisada de forma temporária por causa da gravidade das fraturas. Ele teve que fazer fisioterapia para se recuperar gradualmente.

O caso foi registrado como tentativa de homicídio.

(Reproduzido do portal g1)