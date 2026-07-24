Itapeva realiza AgroConecta em comemoração ao Dia do Agricultor

A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, promove no dia 28 de julho, das 9h às 16h, o AgroConecta, evento em comemoração ao Dia do Agricultor voltado ao fortalecimento do agronegócio e à valorização dos produtores rurais.

A programação contará com Feira da Agricultura Familiar e de Artesanato, exposição de máquinas e equipamentos agrícolas, palestras técnicas, além de estandes de empresas, instituições e parceiros do setor. O evento também busca incentivar o networking e a troca de experiências entre produtores, profissionais e representantes do agronegócio.

De acordo com a organização, a iniciativa tem como objetivo promover conhecimento, inovação e oportunidades para o setor agropecuário, reunindo diferentes segmentos ligados ao campo em um único espaço. A participação é aberta ao público interessado.