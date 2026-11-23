Chuva provoca alagamentos e causa estragos em Itaberá

As fortes chuvas registradas nesta segunda-feira (23) provocaram alagamentos em Itaberá. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o grande volume de água invadindo comércios, escolas e residências em diferentes pontos do município.

Em uma das principais vias da região central da cidade, o acúmulo de água também assustou os moradores. O volume é tão expressivo que impossibilitou a passagem de veículos e pedestres pelo trecho.

Segundo informações preliminares, um açude teria estourado, provocando o escoamento de uma quantidade expressiva de água, que se espalhou rapidamente e contribuiu para os alagamentos. A situação mobilizou a atenção dos moradores diante da intensidade da água e dos transtornos registrados.

As imagens mostram ruas tomadas pela água e imóveis atingidos pela enxurrada. Ainda não há informações consolidadas sobre a extensão dos danos.

Alerta e cuidados

Diante de situações como essa, a orientação é que os moradores evitem áreas alagadas, não tentem atravessar ruas com correnteza, seja a pé ou de veículo, e mantenham distância de córregos, rios e locais próximos a barragens e açudes.

Em caso de emergência, a população deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.