Defesa Civil do Estado de SP reforça atenção para chuvas fortes nesta quarta (18) e quinta (19)

Passagem da frente fria pode provocar temporais com raios, fortes rajadas de vento e granizo em diversas regiões paulistas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo reforça a atenção da população para a previsão de chuvas fortes entre esta quarta-feira (18) e quinta-feira (19), provocadas pela passagem de uma frente fria em alto mar, com potencial para acumulados significativos na faixa leste do estado.

Nesta quarta-feira (18), a maior parte do estado amanheceu com temperaturas amenas e registro de chuva fraca a moderada em pontos isolados do interior. Ao longo do dia, especialmente a partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo, com maior intensidade prevista para a faixa leste, onde a nebulosidade tende a ser mais persistente.

Na quinta-feira (19), mesmo com o afastamento gradual do sistema, ainda há previsão de pancadas de chuva isoladas, por vezes fortes, acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e possível granizo. Os modelos meteorológicos indicam acumulados significativos, especialmente na faixa leste paulista, elevando o risco para transtornos como alagamentos, quedas de árvores e deslizamentos em áreas mais vulneráveis.

Na sexta-feira (20), o dia será de sol entre muitas nuvens, o que pode elevar as temperaturas e aumentar a sensação de abafamento. No decorrer do dia, o calor e a alta umidade, podem provocar pancadas de chuva isoladas com raios e rajadas de vento, com maior atenção para as regiões que fazem divisa com Minas Gerais e o leste paulista, onde há risco de transtornos.

Diante do cenário, a Defesa Civil orienta a população a redobrar a atenção, evitar abrigo sob árvores durante tempestades, não atravessar vias alagadas e manter-se informada pelos canais oficiais.

As equipes do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil seguem em monitoramento permanente e permanecem de prontidão para atendimento a eventuais ocorrências.

Para mais informações e alertas em tempo real, acompanhe os canais oficiais da Defesa Civil do Estado de São Paulo.

(Via agência SP)