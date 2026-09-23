Inscrições para o programa ALI Rural ainda estão abertas para produtores do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

Programa do Sebrae-SP atende 90 produtores rurais e oferece acompanhamento para estimular inovação e melhorias nos negócios do campo

Produtores rurais do Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira ainda podem se inscrever no programa ALI Rural, iniciativa do Sebrae-SP voltada ao desenvolvimento e à inovação nos negócios do campo. Ao todo, serão atendidos 90 produtores da região, que terão a oportunidade de participar de uma jornada de acompanhamento e buscar soluções para melhorar a gestão, os processos e os resultados de suas propriedades.

As inscrições continuam abertas até o dia 2 de outubro, mas com poucas vagas a serem preenchidas. Para participar, o produtor deve realizar a inscrição pelo formulário disponível em https://forms.cloud.microsoft/r/NQVXTKdKbw.

Segundo Letícia Marques, gestora do ALI Rural no Sudoeste Paulista, o programa é uma oportunidade para o produtor olhar para sua atividade de forma mais estratégica e identificar possibilidades de melhoria.

“É uma oportunidade para o produtor rural sair um pouco da rotina e olhar para o seu negócio com uma visão diferente, identificando pontos que podem ser aprimorados e buscando soluções que contribuam para o desenvolvimento da propriedade. O ALI Rural oferece esse acompanhamento mais próximo e estimula o produtor a pensar em inovação de acordo com a realidade do seu negócio”, enfatiza.

Capacitação para melhor atender

Como parte das atividades de preparação para o programa, foi realizado um encontro de alinhamento do ALI Rural com a participação da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI). O encontro contou com a presença da técnica Francine Tomaz, especialista agropecuária responsável por políticas públicas da CATI Regional de Itapeva.

Durante a capacitação, um dos principais assuntos abordados foi o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), considerado importante porta de entrada para o acesso a políticas públicas destinadas à agricultura familiar.

A capacitação abordou questões fundamentais para os produtores rurais, como o que é o CAF, quem pode obter o cadastro, critérios de enquadramento, documentação necessária, processo de emissão, benefícios e políticas públicas vinculadas ao cadastro.

“Foi realizada uma capacitação sobre os critérios de enquadramento da CAF e a sua importância para o acesso às políticas públicas da agricultura familiar. Falamos sobre quem tem direito ao CAF, os critérios de enquadramento, a documentação necessária para o acesso, as principais políticas públicas que podem ser acessadas por detentores de CAF, a responsabilidade dos produtores e dos emissores de CAF, a diferença da CAF física e jurídica e os principais programas que podem ser acessados em cada uma dessas modalidades”, explica Francine.

Para Letícia Marques, a capacitação contribui para ampliar o conhecimento dos agentes de inovação que estarão envolvidos no atendimento aos produtores durante o programa.

“Ter informações atualizadas e conhecer os caminhos para acesso às políticas públicas é fundamental para que possamos orientar os produtores de forma adequada. O conhecimento sobre o CAF também ajuda a equipe a compreender melhor a realidade dos participantes e identificar oportunidades que possam contribuir para o desenvolvimento das propriedades”, afirma.

Participam das ações do ALI Rural no Sudoeste Paulista os agentes Amanda Proença, Ana Cristina Fascetti, Bruno Cruz, Ellen Padilha, Tamires Moura e Thaís Camargo.