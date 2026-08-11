Programa ALI Rural abre 90 vagas para pequenos produtores no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira

Inscrições seguem até 31 de agosto e atendimento será realizado por agentes locais de inovação em toda a região

O Sebrae-SP está com 90 vagas abertas para produtores rurais formalizados interessados em participar do Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Rural no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira. As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto por meio do link https://forms.cloud.microsoft/r/NQVXTKdKbw.

Os atendimentos terão início ainda este mês e seguirão até julho de 2027, com acompanhamento gratuito e personalizado voltado à inovação, produtividade, gestão e aumento da competitividade das propriedades rurais.

O ALI Rural é uma iniciativa do Sebrae que já atendeu mais de 20 mil pequenas propriedades rurais em pouco mais de quatro anos. Somente no último ciclo, encerrado em julho deste ano, mais de 3,8 mil produtores em 17 estados participaram da jornada de inovação, que resultou na implementação de milhares de ações voltadas ao fortalecimento dos pequenos negócios do campo.

Durante 12 meses, os agentes aplicam o Radar de Inovação Rural, identificando oportunidades de melhoria e elaborando um plano de ação personalizado para cada propriedade. O acompanhamento inclui visitas técnicas, encontros individuais e coletivos, palestras e atividades práticas voltadas para cinco dimensões: produtividade, controles gerenciais, sustentabilidade, novos produtos, marketing e vendas.

Segundo Letícia Marques, gestora do ALI Rural no Sudoeste Paulista e Alto Vale do Ribeira, a iniciativa aproxima a inovação da realidade dos produtores rurais da região.

“O ALI Rural leva soluções práticas para dentro da propriedade, respeitando a realidade de cada produtor. Nosso objetivo é apoiar o pequeno negócio rural na adoção de ferramentas que aumentem a produtividade, fortaleçam a gestão e ampliem as oportunidades de mercado, contribuindo para um desenvolvimento sustentável e competitivo no campo”.

O programa tem apresentado resultados expressivos em todo o país, com produtores registrando ganhos em produtividade, organização da gestão, agregação de valor aos produtos e ampliação do faturamento.

Podem participar produtores rurais formalizados interessados em desenvolver seus negócios com o apoio técnico do Sebrae-SP. As inscrições permanecem abertas até 31 de agosto. Na região os atendimentos serão realizados por seis agentes locais de inovação: Amanda Proença, Ana Cristina Fascetti, Bruno Cruz, Ellen Padilha, Tamires Moura e Thaís Camargo.