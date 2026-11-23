Alunos de Itapeva apresentam propostas para melhorar ambiente escolar em oficina do Sebrae-SP

Atividade envolveu estudantes do sexto ano da Escola Dom Silvio Maria Dário e estimulou criatividade, protagonismo e empreendedorismo

Como seria uma escola ainda melhor? O que poderia mudar para tornar o ambiente mais agradável, acolhedor e interessante para todos? Essas foram algumas das perguntas que movimentaram os alunos do sexto ano da Escola Dom Silvio Maria Dário, no sábado, 14 de novembro, durante uma oficina promovida pelo Sebrae-SP em Itapeva.

A atividade foi conduzida pela analista de negócios do Sebrae-SP, Ana Karla Gussão, e propôs aos estudantes um desafio especial: olhar para a própria escola, identificar pontos que poderiam ser melhorados e colocar as ideias no papel. Posteriormente, as sugestões foram avaliadas pelo diretor e pela coordenadora pedagógica, que selecionaram as propostas com potencial para se transformar em melhorias para a unidade.

A dinâmica utilizou a metodologia dos Objetos de Aprendizagem e elementos do JEPP – Jovens Empreendedores Primeiros Passos, programa de educação empreendedora do Sebrae que busca desenvolver, desde cedo, competências como criatividade, iniciativa, planejamento, cooperação e autonomia.

“A proposta é mostrar às crianças e aos adolescentes que empreender vai muito além de abrir um negócio, mas também significa identificar oportunidades, encontrar soluções e transformar a realidade ao seu redor”, explica Ana Karla.

Os Objetos de Aprendizagem, por sua vez, são recursos e atividades pedagógicas planejados para facilitar a construção do conhecimento de maneira prática, participativa e significativa. “Por meio deles, os estudantes aprendem fazendo, experimentando, refletindo e colocando suas ideias em prática”, destaca a analista.

Para o diretor da escola, Bruno Guimarães, a oficina está alinhada à proposta educacional da unidade, que valoriza a participação e a escuta dos estudantes.

“Realizamos essa atividade porque casa com a nossa visão de escola, a de que todos têm voz e precisam ser ouvidos. Foi muito bacana e interessante ver os alunos engajados, levantando os pontos que merecem melhorias e apontando soluções que podem ser colocadas em prática. A parceria com o Sebrae-SP foi muito importante, porque a Ana Karla soube conduzir muito bem a dinâmica, com segurança e explicações didáticas. É uma parceria que, com certeza, continuará em 2027”, enfatiza.

A coordenadora pedagógica, Irenice Camargo, também avalia a experiência de forma positiva e ressalta o impacto da iniciativa na formação dos estudantes.

“A atividade proporcionou aos nossos alunos uma experiência significativa de aprendizagem, na qual puderam assumir o papel de protagonistas e perceber que também são responsáveis pela construção de uma escola melhor. Eles identificaram situações que podem ser aprimoradas, trabalharam coletivamente na elaboração de propostas e apresentaram suas ideias à equipe gestora, exercitando a criatividade, o pensamento crítico, a argumentação e a resolução de problemas”, afirma.

Irenice também destaca que as sugestões levantadas pelos alunos poderão inspirar as ações do Grêmio Estudantil em 2027, aproximando ainda mais os estudantes das decisões e dos projetos da escola.

“Buscamos experiências que desenvolvam atitudes empreendedoras, como iniciativa, autonomia, colaboração, planejamento e responsabilidade. Queremos que nossos estudantes compreendam que empreender também significa identificar necessidades, propor soluções e agir para transformar a realidade ao seu redor. Agradecemos especialmente à Ana Karla, pela condução da atividade, pelo acolhimento e pela sensibilidade em envolver nossos estudantes. Foi uma experiência que deixou importantes sementes para a construção de uma escola cada vez melhor”, completa a coordenadora.

A analista de negócios do Sebrae-SP também ressalta a importância da parceria com a unidade escolar.

“Foi muito gratificante perceber o envolvimento das turmas e a disposição dos estudantes para contribuir. O empreendedorismo começa justamente com esse olhar atento, com a capacidade de enxergar possibilidades onde antes víamos apenas problemas. Quando a escola abre espaço para essas iniciativas, todos aprendem, os alunos, os educadores e a própria comunidade escolar”, acrescenta.

A experiência na Escola Dom Silvio Maria Dário reforça a importância de aproximar a educação empreendedora do cotidiano dos estudantes, incentivando crianças e adolescentes a pensar, criar, colaborar e transformar.

As unidades de ensino interessadas em conhecer e participar das iniciativas do Sebrae-SP em 2027 podem entrar em contato com a analista de negócios Ana Karla Gussão, pelo telefone (15) 3526-6037.

“Quando os alunos descobrem que suas ideias têm valor e que podem fazer a diferença, a aprendizagem ganha ainda mais sentido”, finaliza a analista.