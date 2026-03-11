Governo de SP anuncia ambulâncias e vans para municípios paulistas

Primeira etapa contempla 200 cidades com 80 ambulâncias e 120 vans para reforçar o transporte de pacientes na rede pública; Região de Itapeva receberá 7 veículos

O governador Tarcísio de Freitas entregará nesta quinta-feira (12/3), em Itu, os primeiros 200 novos veículos para reforçar o transporte de pacientes na rede pública de saúde em cidades paulistas. Nessa primeira etapa, a região de Itapeva receberá 7 veículos. A iniciativa da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) contemplará os 645 municípios do estado e tem como objetivo ampliar o acesso da população a atendimentos e fortalecer a estrutura de transporte sanitário.

A primeira frota será composta por 80 ambulâncias e 120 vans destinadas ao deslocamento de pacientes para consultas, exames e tratamentos. O investimento nesta etapa é de R$ 53 milhões. A entrega dos demais veículos aos municípios está prevista para ocorrer ainda neste semestre.

Municípios da região de Itapeva contemplados:

Apiaí

Capão Bonito

Itaóca

Itapeva

Nova Campina

Ribeirão Branco

Riversul