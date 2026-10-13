Homem é localizado pela GCM após denúncia de ameaças contra ex-companheira

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itapeva atendeu uma ocorrência de violência doméstica na madrugada de segunda-feira (12), envolvendo ameaças e suspeita de descumprimento de medida protetiva.

De acordo com o relato da vítima, o ex-companheiro teria chutado a porta da residência e feito ameaças após ela recusar a retomada do relacionamento.

Durante o deslocamento ao Plantão Policial, os agentes localizaram o suspeito, que foi conduzido para apresentação à autoridade policial.

A ocorrência foi registrada, e foi solicitada uma medida protetiva de urgência em favor da vítima. As demais providências legais também foram adotadas.

Em casos de emergência, a GCM pode ser acionada pelos telefones 153 ou 199. A Polícia Militar atende pelo 190, enquanto o número 180 é destinado à Central de Atendimento à Mulher.