Trecho do Anel Viário em Itapeva fecha domingo por 9h para avanço de obra no Bairro de Cima

Interdição vai das 7h às 16h30 para implantar estação elevatória. Obra beneficia 3 mil moradores

Itapeva, 29 de maio de 2026 – As obras de ampliação do sistema de esgotamento sanitário no Bairro de Cima, em Itapeva, entram em etapa estratégica com a implantação da estação elevatória de esgoto. Para executar o serviço, a Sabesp fará a interdição temporária do Anel Viário Mário Covas, próximo à garagem da Jundiaí, neste domingo (31/5), das 7h às 16h30.

A intervenção poderá alterar o fluxo de veículos e os horários de deslocamento na região. A liberação da via está prevista para às 16h30, podendo haver ajustes conforme condições operacionais, climáticas ou de segurança.

A estação elevatória é fundamental para ampliar a capacidade de coleta e transporte do esgoto, aumentando a eficiência operacional do sistema e trazendo ganhos ambientais e de saúde pública.

As obras no bairro de Cima já atingiram cerca de 50% de execução e incluem redes coletoras, coletor-tronco, linhas de recalque e estações elevatórias. O investimento previsto é de R$ 19,4 milhões, com benefício direto para aproximadamente 3 mil moradores.

Investimento no município

As intervenções integram o programa de ampliação do esgotamento sanitário em Itapeva, que beneficia cerca de 90 mil moradores. O pacote contempla melhorias também nos bairros Alto da Brancal, Palmeirinha e na ETE da área central. O investimento total é de R$ 28 milhões. As obras começaram em agosto de 2025 e devem ser concluídas em agosto de 2027.

Motoristas deverão utilizar rotas alternativas

Durante a interdição total do trecho do Anel Viário Mário Covas, no domingo (31/5), os motoristas deverão utilizar rotas alternativas sinalizadas no local.

No sentido bairro → centro, o acesso será pela Avenida Acácio Piedade, seguindo pela Rua Benjamin Constant, com retorno ao Anel Viário após o trecho interditado. Já no sentido centro → bairro, o desvio temporário ocorrerá por vias locais devidamente sinalizadas, conforme orientação operacional implantada no local.

As rotas têm caráter temporário e orientativo, podendo sofrer alterações conforme as condições operacionais, o fluxo de veículos, o clima e as orientações das autoridades competentes. Veículos pesados e combinações de carga devem avaliar previamente as condições de trafegabilidade antes de utilizar os desvios indicados.

A Sabesp orienta a população a evitar a área interditada, respeitar a sinalização e seguir as orientações das equipes de apoio. A Companhia pede desculpas pelos transtornos e reforça que atua para reduzir os impactos à rotina da cidade durante a execução das obras.

Confira o mapa com as rotas alternativas no link:

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=17hh4IqCdsYU0VDvjFrpve8maZzPSTz0&usp=sharing

Ocorrências e solicitações: Central 0800 055 0195 (ligação gratuita), WhatsApp (11) 3388-8000 ou Agência Virtual em www.sabesp.com.br.

Serviço – Interdição

Data: 31/05/2026, domingo

Horário: das 7h às 16h30

Local: Anel Viário Mário Covas, próximo à garagem da Jundiaí Rota alternativa

(Divulgação: Sabesp)